Aler Milano ha deciso di sospendere i pagamenti e ridurre le spese per le pulizie, il verde e le manutenzioni negli stabili gestiti. La crisi finanziaria dell’ente si traduce in un peggioramento delle condizioni di gestione degli immobili pubblici, con un impatto diretto sui servizi offerti agli inquilini. La decisione è arrivata in un momento di difficoltà economica che coinvolge l’intera organizzazione.

Milano, 8 maggio 2026 – La situazione economica e finanziaria di Aler Milano è talmente critica che la stessa Azienda delle case popolari ha messo nero su bianco in un documento ufficiale di dover ridurre i servizi resi ai suoi inquilini, nel dettaglio servizi decisamente necessari qual i le pulizie e la cura del verde nei condomìni nonché gli interventi di manutenzione. Che questa scelta sia stata fatta e che sia dovuta alla mancanza di liquidità in cui si dibatte Aler Milano è riportato nel “Piano per la sostenibilità 2026“ appena adottato dall’Azienda su richiesta della Giunta regionale. Il Piano è allegato alla deliberazione firmata il 26 febbraio da Alan Rizzi, presidente dell’Aler milanese.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I conti in rosso dell’edilizia pubblica: Aler sospende i pagamenti e taglia la spesa per pulizie, verde e manutenzioni nei palazzi

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