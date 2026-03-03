Case Aler di Boccaleone la protesta degli inquilini esasperati | Viviamo nella paura e nel degrado

I residenti delle case Aler di via Rovelli a Bergamo hanno organizzato una manifestazione per denunciare le condizioni in cui vivono. Gli inquilini si sono riuniti per evidenziare situazioni di degrado e insicurezza, sottolineando di vivere con paura quotidianamente. La protesta è stata portata avanti per attirare l’attenzione sulle problematiche che affliggono il complesso abitativo.

Bergamo, 3 marzo 2026 – Nuova protesta dei residenti delle case Aler di via Rovelli, nel quartiere di Boccaleone, a Bergamo, contro il degrado e la mancanza di sicurezza che da tempo attanaglia la zona, soprattutto a causa di abusivi che, dopo aver forzato la serratura, hanno occupato diversi garage sfitti - circa 150 - facendone le loro stanze personali, con tanto di mobilio, elettrodomestici e divani. E guai a chi osa rimproverarli: si sono verificati anche casi di aggressioni. Molti i rifiuti, accatastati all’esterno dei box e nel cortile dei condomini. Sullo scivolo d’ingresso ai garage ci sono invece vestiti appesi ad asciugare, qualche frigorifero, persino dei rasoi per farsi la barba, usando lo specchio del cartello stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Case Aler, via al piano anti-degrado. Partono i lavori nel maxi plesso

Foggia, via Dante nel degrado: residenti esasperati da vandalismo e insicurezza, denunciano abbandono e paura.

