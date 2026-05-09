I regali per Papa Leone | sfogliatelle pizza e una Natività del maestro Capuano

Durante una visita ufficiale, il Papa ha ricevuto regali che includevano sfogliatelle, pizza e una Natività realizzata dal maestro Capuano. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di festa, con la partecipazione spontanea della gente che ha accolto il Papa con entusiasmo e gridando “Viva Napoli!” mentre lo vedevano arrivare. La situazione si è svolta senza incidenti, con i presenti che hanno dimostrato calore e affetto.

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