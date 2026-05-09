I regali per Papa Leone | sfogliatelle pizza e una Natività del maestro Capuano
Durante una visita ufficiale, il Papa ha ricevuto regali che includevano sfogliatelle, pizza e una Natività realizzata dal maestro Capuano. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di festa, con la partecipazione spontanea della gente che ha accolto il Papa con entusiasmo e gridando “Viva Napoli!” mentre lo vedevano arrivare. La situazione si è svolta senza incidenti, con i presenti che hanno dimostrato calore e affetto.
Una macchina perfetta per la visita di Papa Leone, e il calore spontaneo e genuino della gente, ricambiato dall'esclamazione “Viva Napoli!” del Pontefice. Soprattutto, l'occasione per richiamare l'attenzione sulla necessità di un afflato comune, una “rete” che consenta a Napoli di andare.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie correlate
La pizza di Sorbillo consegnata a Papa Leone|VIDEOPapa Leone, giunto con un'ora di anticipo alla Rotonda Diaz, ha trovato sul suo percorso i pizzaioli di Sorbillo (sede lungomare), pronti a...
Rubio da papa Leone: cordialità, scambio di regali e il dovere di lavorare “instancabilmente” per la paceCordialità, il rituale scambio di regali e un confronto a tutto campo sulla polveriera mediorientale e i principali dossier internazionali.
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Napoli: pizza e sfogliatella in regalo per Papa Leone; Papa Leone XIV in visita a Pompei, l'emozione dei fedeli: Un regalo essere qui; Vaticano-Usa, impegno comune per pace, dignità e buone relazioni. Ecco cosa si sono detti il Papa e Rubio; Primo anniversario di Papa Leone: Fadda, la sua incessante supplica per la pace ci dona speranza.
Papa Leone regala a Marco Rubio una penna di legno d’olivoRubio ha regalato al Pontefice un piccolo fermacarte di cristallo a forma di palla da football e ha fatto riferimento alla nota passione di Leone XIV per i Chicago White Sox. Da parte sua, il Papa ha ... teatronaturale.it
Rubio e Papa Leone XIV: come è andato l’incontro e il regalo del PonteficeL'incontro del disgelo tra Usa e Vaticano: Marco Rubio ha fatto visita a Papa Leone XIV ribadendo l'impegno per la pace. newsmondo.it
Papa Leone XIV a passeggio con un paio di Nike ai piedi Non è frutto dell'Intelligenza Artificiale: lo scatto comparso sui social nelle ultime ore è autentico. Ecco cosa c'è dietro, e di che modello si tratta x.com
Da Marotta a Lautaro e Thuram: l'Inter da Papa Leone XIV con la maglia scudetto personalizzata facebook
Buon anniversario Papa Leone XIV reddit