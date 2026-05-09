I pronostici di sabato 9 maggio | Serie A Bundesliga Liga e Premier League

Da ilveggente.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio si giocano diverse partite di calcio in tutta Europa, tra cui incontri di Serie A, Bundesliga, Liga e Premier League. Sono in corso le ultime giornate dei principali campionati, con alcune partite che si disputano alla penultima o alla terzultima giornata. Oltre alle competizioni più note, ci sono anche incontri di campionati minori in programma. La stagione si avvicina alla conclusione in molte delle principali leghe europee.

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I principali campionati europei sono ormai giunti alle battute finali, inclusa naturalmente la nostra Serie A alla terzultima giornata di campionato. Per Lazio e Inter sarà una partita particolare perché poi si ritroveranno in campo per la finale di Coppa Italia. Ultima giornata di campionato nella Ligue 2 francese. Il St. Etienne ancora in lotta per la promozione diretta ha una partita sulla carta facilissima contro l’Amiens ultimo e già retrocesso aritmeticamente. Il Laval va a caccia di una vittoria che darebbe la salvezza sicura, da ottenere contro il Boulougne già salvo. A proposito di gol, ci si aspetta un’altra abbuffata di reti in Bundesliga con Hoffenheim-Werder Brema, Lipsia-St.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Saturday’s Football Predictions (Premier League, La Liga, Serie A and Bundesliga) | May 9

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