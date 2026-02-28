I pronostici di sabato 28 febbraio | Serie A Premier League Bundesliga Liga e Ligue 1

Sabato 28 febbraio si giocano diverse partite di calcio in Italia, Inghilterra, Germania, Spagna e Francia. In Serie A si sfidano varie squadre, mentre in Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 sono in programma incontri tra club di diversi campionati europei. Le partite coinvolgono squadre di alto livello e rappresentano un momento importante per le classifiche nazionali e internazionali.

I pronostici di sabato 28 febbraio, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Eredivisie, Bundesliga, Liga e Ligue 1 La ventisettesima giornata di Serie A prosegue questo sabato con altre tre partite: nelle prime due ci saranno degli incroci tra squadre in lotta per non retrocedere e squadre in lizza per un posto nella prossima Champions League. Alle 15:00 il Como, che dopo la vittoria sulla Juventus ha confermato le sue ambizioni di quarto posto, ospiterà il Lecce in una sfida in cui i tre punti appaiono alla portata. Servono come il pane i tre punti anche al Napoli di Antonio Conte, che nonostante i soliti problemi di infortuni è in grado di fare bottino pieno sul campo del Verona sempre più in fondo alla classifica: la salvezza appare al momento un miraggio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

