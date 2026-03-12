Granchio blu la quarta invasione | caccia ai nuovi mercati in California

In California, i pescatori stanno affrontando una nuova ondata di invasione del granchio blu, considerata ormai la quarta in pochi anni. Recentemente sono stati catturati circa quindici esemplari in una rete, una presenza che preoccupa per le possibili ripercussioni sull’ecosistema locale e sui mercati di vendita. La situazione si sta facendo sempre più difficile da gestire e monitorare.

Goro (Ferrara), 12 marzo 2026 – Minuscoli, come la capocchia di uno spillo. Ma letali. “Erano una quindicina, in fondo ad una rete. Sì, abbiamo trovato i primi granchiolini già il 18 febbraio. Un record”, non ci crede ancora Mattia Lanzoni, ricercatore dell’università di Ferrara. L’effetto del clima folle, delle alte temperature ha fatto uscire dal letargo i granchi blu con più di un mese di anticipo rispetto allo scorso anno. Era il 21 marzo, già molto presto secondo quello che dovrebbe essere il ciclo naturale dell’alieno venuto dalle coste degli Stati Uniti a colonizzare la sacca di Goro e i nostri mari. Siamo davanti alla quarta ondata del granchio blu. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Granchio blu, la quarta invasione: caccia ai nuovi mercati in California Articoli correlati Leggi anche: Tutto pronto per Lineapelle: "Caccia ai nuovi mercati" Pesca, gestione e diffusione del granchio blu: la Regione cambia passo Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Granchio blu la quarta invasione caccia... Argomenti discussi: Granchio blu, la quarta invasione: caccia ai nuovi mercati in California. Granchio blu, stanziati 4 milioni per l'emergenzaPORTO TOLLE (ROVIGO) - Il Governo torna a intervenire sull'emergenza granchio blu con un nuovo stanziamento destinato soprattutto ai territori del Delta del Po. Il commissario ... ilgazzettino.it Al via 'Granchio Blu', la società di export in tutto il mondoAl via lo stabilimento di Porto Tolle, nel Polesine in Veneto, che lavorerà centinaia di tonnellate di granchio blu all'anno, per esportarne la carne di alta qualità per uso umano verso mercati ... ansa.it