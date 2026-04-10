Dalla IA per il turismo al granchio blu oltre 63 mila euro per l' imprenditoria giovanile

Due progetti innovativi sono stati premiati nella seconda edizione dell'avviso Anci

Un'intelligenza artificiale per rivoluzionare l'informazione turistica e un food truck itinerante per trasformare il granchio blu da emergenza ambientale in risorsa economica: sono questi i due progetti vincitori della seconda edizione dell'avviso Anci "Giovani e Impresa", che si aggiudicano. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Granchio blu, Regione Campania: "Al via il monitoraggio scientifico per prevenire i danni"“Un’azione strutturata di monitoraggio scientifico per prevenire possibili danni agli ecosistemi marini e alle attività di pesca e acquacoltura”: la...

Legge sui talenti, Lucchi (Pd): "Oltre 120 mila euro dalla Regione per il progetto Cesena 4 Talents"“Lo stato di attuazione della Legge Regionale dedicata all’attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione conferma...

Argomenti più discussi: Solo pesce locale? Impossibile garantire un intero menù. Chef Bartoli a Ego Food Fest; 39º Salón Gourmets; Denza, il brand premium di Byd presenta la Z9GT: sfida ai marchi europei; Cna, il taglio del nastro. Nuova sede a Estensi.

Turismo sostenibile e valorizzazione delle eccellenze territoriali: istituzioni, università e operatori del turismo in dialogo per il rilancio dei territori e contrastare la marginalizzazione - facebook.com facebook

Inaugurata il 3 novembre 1701, la Biblioteca Casanatense deve il suo nome al cardinale Girolamo Casanate, che lasciò la sua preziosa collezione di libri ai Domenicani di Santa Maria sopra Minerva. turismoroma.it/.../sette-chia…... IG emanueleaminerv x.com