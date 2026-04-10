Dalla IA per il turismo al granchio blu oltre 63 mila euro per l' imprenditoria giovanile
Due progetti innovativi sono stati premiati nella seconda edizione dell'avviso Anci
Un'intelligenza artificiale per rivoluzionare l'informazione turistica e un food truck itinerante per trasformare il granchio blu da emergenza ambientale in risorsa economica: sono questi i due progetti vincitori della seconda edizione dell'avviso Anci "Giovani e Impresa", che si aggiudicano. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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