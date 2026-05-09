Domani alle 10 si terrà in auditorium un evento commemorativo organizzato dall’assessorato alla cultura per ricordare gli 80 anni dalla partenza delle truppe del X Reggimento artiglieria polacco da Sant’Elpidio a Mare. Si tratta di un momento dedicato a celebrare il passaggio delle forze militari che segnò la fine dell’occupazione nazista nella città. La cerimonia coinvolge la comunità locale e si inserisce nelle iniziative per ricordare quel periodo storico.

Un appuntamento con la storia cittadina quello di domani alle 10 in auditorium voluto dall’assessorato alla cultura a 80 anni dal giorno in cui le truppe del X Reggimento artiglieria polacco lasciarono Sant’Elpidio a Mare, segnando i giorni della liberazione dall’occupazione nazista. La storia: dopo aver liberato il fermano, queste truppe avevano stabilito il loro comando in città dove rimasero per due anni. La loro partenza fu salutata il 5 maggio 1946 con una grande parata, presenti il Comandante del II Corpo d’armata polacco, Wladyslaw Anders e dell’Ordinario militare di Polonia Joòsef Gawlina. Fu un momento di commozione per i militari e per le popolazioni elpidiensi e di Monte Urano e Montegranaro, che donarono al generale la bandiera di guerra, oggi conservata a Londra dove la maggior parte dei soldati andò in esilio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I polacchi e la Liberazione: commemorazione 80 anni dopo

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

"Porta un Tricolore in Antola" 2026: escursioni e commemorazione per la Festa della LiberazioneCome ogni 25 Aprile, torna “Porta un Tricolore in Antola”, l'iniziativa nata per celebrare la Festa della Liberazione salendo in cima al Monte Antola...

Montemesola, una mostra per ricordare il Campo Sant’Andrea a 80 anni dalla liberazioneTarantini Time Quotidiano Una giornata dedicata alla memoria storica si terrà a Montemesola domani 17 aprile, in occasione dell’ottantesimo...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: I polacchi e la Liberazione: commemorazione 80 anni dopo; San Marino. I Sentieri della Speranza – L’Odissea della Libertà, mostra sui soldati polacchi durant; Sant'Elpidio a Mare ricorda il saluto alle truppe polacche che liberarono il Fermano dai nazisti; Museo Deportazione. I labirinti di Ko?odzie. Fotogrammi di memoria. La nuova mostra a Figline.

I polacchi e la Liberazione: commemorazione 80 anni dopoUn appuntamento con la storia cittadina quello di domani alle 10 in auditorium voluto dall’assessorato alla cultura a 80 anni dal giorno in cui le truppe del X Reggimento artiglieria polacco ... ilrestodelcarlino.it

Leone XIV: udienza, cita l’anniversario della liberazione del campo di Dachau e i martiri dei totalitarismiOggi, nell’anniversario della liberazione del Campo nazista tedesco di Dachau, celebrate la Giornata del martirio del clero polacco durante la Seconda guerra mondiale. Lo ha detto il Papa, salutando ... agensir.it

Oggi a #Trieste l’ambasciatore del #Kazakhstan Yerbolat Sembayev ha reso omaggio agli eroi kazaki caduti per la liberazione dell’Italia x.com

A cosa devo aspettarmi per un intervento di liberazione del dente reddit