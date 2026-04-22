Porta un Tricolore in Antola 2026 | escursioni e commemorazione per la Festa della Liberazione

Ogni 25 aprile, l'iniziativa “Porta un Tricolore in Antola” invita le persone delle valli Scrivia, Trebbia e Borbera a salire sul Monte Antola per celebrare la Festa della Liberazione. L'evento prevede escursioni fino alla vetta e momenti di commemorazione, coinvolgendo i partecipanti in un gesto simbolico condiviso. La manifestazione si ripete ogni anno, mantenendo viva la tradizione con camminate e ricordi collettivi.

Come ogni 25 Aprile, torna “Porta un Tricolore in Antola”, l'iniziativa nata per celebrare la Festa della Liberazione salendo in cima al Monte Antola da tutti i paesi delle valli Scrivia, Trebbia e Borbera.La partecipazione alla manifestazione è libera, tuttavia sono numerosi le escursioni a.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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