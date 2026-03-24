Perché a Monza stanno sparendo le aziende di camion e le autofficine | così è scomparsa 1 ditta su 4 in Brianza

Sono settori fondamentali per il comparto produttivo brianzolo e italiano visto che l’80 per cento delle merci e l’87 per cento delle persone del Belpaese viaggiano su gomma, tra tir e auto. Eppure le aziende di autotrasporti italiane e brianzole sono entrate in crisi con una percentuale di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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