I lavori sul viale Europa lettera di residenti delusi | Dobbiamo tornare a casa a piedi

Da messinatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di residenti di viale Europa ha scritto una lettera aperta a MessinaToday, lamentando le difficoltà nell’utilizzo dell’auto nella zona. Nella comunicazione, i residenti si interrogano sul motivo per cui non possano più usare le proprie vetture, sottolineando che i lavori in corso sul viale li costringono a tornare a casa a piedi. La lettera evidenzia una frustrazione condivisa tra coloro che vivono nell’area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Perché noi, i residenti, non possiamo più usare l'auto?": comincia così la lettera aperta inviata a MessinaToday da un gruppo di abitanti di viale Europa. Missiva giunta dopo la ripresa delle opere del parcheggio d'interscambio.Siamo vicini a tutto il personale dell'ospedale Piemonte che già si.🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Leggi anche: Tramvia, nuova fase di lavori in Gavinana e viale Europa: come cambia la viabilità

Tramvia, lavori in viale Europa. Scattano le chiusure fino a maggioContinuano i lavori per la realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: I lavori sul viale Europa, lettera di residenti delusi: Dobbiamo tornare a casa a piedi; L’Europa cambia strada, il futuro viale sarà così; Da via Sala a viale Europa. Al via il cantiere per la ciclabile. Paga Conad, che può edificare; Messina, auto contro moto sul viale Europa.

europa i lavori sul vialeDa via Sala a viale Europa. Al via il cantiere per la ciclabile. Paga Conad, che può edificareLa durata prevista è di otto mesi; permetterà di collegarsi fino a via Romea Sud. Il consigliere Ancisi: Dissentiamo sul continuo consumo di suolo, ma bene per la mobilità. ilrestodelcarlino.it

europa i lavori sul vialeNuova rotatoria tra viale Europa e via Bandettini: lavori fino a ottobre, chiusure solo notturneL’assessore ai Lavori pubblici Nicola Buchignani spiega le fasi del cantiere per eliminare il semaforo in uno degli incroci più critici di Lucca ... noitv.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.