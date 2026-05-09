I lavori sul viale Europa lettera di residenti delusi | Dobbiamo tornare a casa a piedi
Un gruppo di residenti di viale Europa ha scritto una lettera aperta a MessinaToday, lamentando le difficoltà nell’utilizzo dell’auto nella zona. Nella comunicazione, i residenti si interrogano sul motivo per cui non possano più usare le proprie vetture, sottolineando che i lavori in corso sul viale li costringono a tornare a casa a piedi. La lettera evidenzia una frustrazione condivisa tra coloro che vivono nell’area.
"Perché noi, i residenti, non possiamo più usare l'auto?": comincia così la lettera aperta inviata a MessinaToday da un gruppo di abitanti di viale Europa. Missiva giunta dopo la ripresa delle opere del parcheggio d'interscambio.Siamo vicini a tutto il personale dell'ospedale Piemonte che già si.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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