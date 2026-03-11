Tramvia lavori in viale Europa Scattano le chiusure fino a maggio

Da mercoledì 11 marzo, sono iniziati i lavori di getto per la linea tramviaria che collega Firenze a Bagno a Ripoli. Le operazioni riguardano il tratto di viale Europa tra via Svezia e via Andorra, con chiusure della strada previste fino a maggio. La circolazione sarà sospesa in questa zona durante le fasi di lavorazione, che interessano il percorso della nuova linea.

Continuano i lavori per la realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli. A partire da stasera, mercoledì 11 marzo, prenderanno avvio i getti per la sede tramviaria in viale Europa nel tratto da via Svezia e via Andorra.