I lavori alla Chiesa di Cumia non sono mai iniziati l' associazione contro la Curia | VIDEO
Un'associazione locale ha diffuso una nota in cui denuncia che i lavori previsti per la Chiesa di Cumia non sono mai iniziati, nonostante le riunioni con il Comune e la Curia a cui ha partecipato anche un rappresentante ecclesiastico. Durante questi incontri, l’autorità religiosa avrebbe rassicurato gli abitanti del paese, ma secondo l’associazione, non si è verificato alcun avanzamento concreto nei lavori. La vicenda viene accompagnata da un video che mostra la situazione attuale.
L'associazione Monti Cumia Valle di Camaro fa presente in una nota “Che, nonostante tutte le riunioni al Comune e in Curia alla presenza di Monsignor Accolla, il quale in queste occasioni d'incontro ha rassicurato tutti gli abitanti di Cumia, registriamo una grande presa in giro degli stessi.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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