I lavori alla Chiesa di Cumia non sono mai iniziati l' associazione contro la Curia | VIDEO

Un'associazione locale ha diffuso una nota in cui denuncia che i lavori previsti per la Chiesa di Cumia non sono mai iniziati, nonostante le riunioni con il Comune e la Curia a cui ha partecipato anche un rappresentante ecclesiastico. Durante questi incontri, l’autorità religiosa avrebbe rassicurato gli abitanti del paese, ma secondo l’associazione, non si è verificato alcun avanzamento concreto nei lavori. La vicenda viene accompagnata da un video che mostra la situazione attuale.

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