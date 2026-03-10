piazza pascoli a barga sono iniziati i lavori

I lavori per la riqualificazione di Piazza Pascoli a Barga sono iniziati ieri pomeriggio su iniziativa del Comune. Le operazioni sono state avviate nonostante le opposizioni di gruppi ambientalisti come i Custodi degli Alberi e del suolo, che chiedevano di ridurre l'uso del cemento e di aumentare le aree verdi nella piazza.

Sono partiti ieri pomeriggio i lavori per la riqualificazione di Piazza Pascoli, voluti dal Comune di Barga, anche se osteggiati dalle componenti ambientaliste come i Custodi degli Alberi e del suolo che volevano una piazza con meno cemento e più verde. I primi interventi sono legati alla cantierizzazione dell’area, dopo che è avvenuto il recupero delle panchine della Piazza che saranno riutilizzate per il parco di fronte allo stadio Johnny Moscardini e per gli impianti sportivi "Pellegrini" in via della Crocetta. I lavori, per una spesa di circa 210 mila euro, finanziati con un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per 80 mila euro e per la restante parte dall’Amministrazione Comunale, saranno eseguiti dalla ditta Bosi e Picchiotti Costruzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

