Chiesa della Spina | iniziati i lavori di restauro e pulizia

Il Comune di Pisa ha avviato i lavori di restauro della chiesa di Santa Maria della Spina, situata in Lungarno Gambacorti. Gli interventi riguardano sia l’interno che l’esterno dell’edificio, e sono iniziati nelle ultime settimane. La ristrutturazione prevede operazioni di pulizia e interventi di manutenzione sulla struttura. La chiesa, nota per il suo stile gotico, sarà interessata da un intervento complessivo di recupero.

L'intervento prevedere varie sistemazioni anche al sistema di copertura e al soffitto. In totale si tratta di 175mila euro di opere Il progetto, finalizzato alla conservazione e valorizzazione del monumento, prevede un investimento di 175mila euro, di cui 115mila finanziati dalla Fondazione Pisa e la restante parte da risorse comunali. Gli interventi prevedono il recupero dei portoni in legno e delle vetrate artistiche, la pulitura delle superfici marmoree interne ed esterne, la revisione del sistema di copertura e il consolidamento delle strutture lignee del soffitto. I lavori sono affidati alla ditta Restauroitalia S.r.l. di Camaiore e avranno una durata di 180 giorni, con conclusione prevista entro settembre 2026. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Chiesa della Spina: iniziati i lavori di restauro e pulizia Articoli correlati Completati i lavori di restauro alla facciata della chiesaRestaurata la facciata della chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Nicola la Strada. Conclusi i lavori di restauro della Chiesa Madre Santa Maria del Rosario a Piedimonte EtneoGli interventi di manutenzione straordinaria hanno previsto il consolidamento architettonico, il rifacimento dell'impianto elettrico, il... LA VIDA DE JESÚS – EL CAMINO DE LA LUZ | DOCUMENTAL COMPLETO (6 HORAS · 50 CAPÍTULOS)