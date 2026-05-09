I dipinti dei liceali sui carabinieri in una sala della caserma Alessi
Giovedì si è svolto un doppio incontro tra le forze dell’ordine e gli studenti di alcune scuole superiori presso il comando provinciale. Durante l’evento, alcuni liceali hanno presentato dipinti raffiguranti i carabinieri, esposti in una sala della caserma Alessi. L’iniziativa ha coinvolto giovani e rappresentanti delle forze di polizia, che hanno discusso dei temi legati alla sicurezza e al ruolo delle forze dell’ordine nella comunità.
Doppio incontro giovedì, tra forze dell’ordine e studenti delle superiori. Al comando provinciale dei carabinieri porte aperte ai giovani artisti della classe 5^ AF del Corso arti figurative del Liceo artistico di Morbegno Gaudenzio Ferrari, autori dei dipinti donati per abbellire la sala multimediale realizzata nella caserma Alessi. Sei le opere, a coronamento di un percorso composto di scambi di idee, incontri a scuola e sopralluoghi in caserma, per comprenderne spazi e contorno architettonico. Alcuni dipinti, con una moderna interpretazione, riproducono i simboli identificativi dell’Arma e dell’Italia, tra cui lo stemma araldico, la...🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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