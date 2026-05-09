I dipinti dei liceali sui carabinieri in una sala della caserma Alessi

Giovedì si è svolto un doppio incontro tra le forze dell’ordine e gli studenti di alcune scuole superiori presso il comando provinciale. Durante l’evento, alcuni liceali hanno presentato dipinti raffiguranti i carabinieri, esposti in una sala della caserma Alessi. L’iniziativa ha coinvolto giovani e rappresentanti delle forze di polizia, che hanno discusso dei temi legati alla sicurezza e al ruolo delle forze dell’ordine nella comunità.

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