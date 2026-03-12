Nuova Caserma dei Carabinieri a Ravello | l' inaugurazione della sede

Oggi si è svolta a Ravello la cerimonia di inaugurazione della nuova caserma dei Carabinieri, che fa parte della Compagnia di Amalfi. La cerimonia ha visto la presenza delle autorità locali e dei rappresentanti delle forze dell’ordine. La nuova sede sostituisce l’edificio precedente e rappresenta un punto di riferimento per la sicurezza nel territorio. La cerimonia si è conclusa con un momento di saluto tra i presenti.

Si è tenuta oggi la cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Stazione di Ravello, appartenente alla Compagnia Carabinieri di Amalfi. La nuova caserma è in via San Cosma in uno storico palazzo risalente al 1949, restaurato nel rispetto delle sue caratteristiche architettoniche, coniuga oggi memoria storica e funzionalità moderna, offrendo spazi adeguati alle esigenze operative dell'Arma che testimonia l'impegno costante delle istituzioni nel promuovere legalità, sicurezza e vicinanza ai cittadini. La presenza dell'Arma dei Carabinieri a Ravello inoltre, attraversa un percorso lungo tre secoli, da cui emergono tracce dell'esistenza dei Carabinieri Reali in queste terre già dalla seconda metà dell'Ottocento, impegnati a controllare un territorio impervio e isolato.