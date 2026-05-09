Negli ultimi anni, alcuni sospettati sono stati incastrati grazie ai loro stessi monologhi pronunciati in auto, registrati involontariamente o ascoltati dagli investigatori. Questi soliloqui sono diventati elementi chiave in alcuni casi giudiziari, poiché le registrazioni hanno mostrato come le parole di chi era coinvolto possano tradire comportamenti o confessioni. Uno di questi casi riguarda un uomo il cui eventuale coinvolgimento potrebbe essere confermato attraverso tali registrazioni.

A volte il peggior nemico di un sospettato non è una prova scientifica o un testimone oculare, ma la sua stessa voce. Nel vuoto di una stanza o nell’abitacolo di un’auto riempita di cimici, la solitudine diventa una trappola. Potrebbe essere così anche per Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi anche in base agli audio registrati nella sua vettura mentre parla da solo del delitto e di Chiara. Parole che secondo la Procura di Pavia sconfesserebbero la sua versione, quella di non aver avuto mai rapporti diretti con lei. Emblematico, in tema di processi e soliloqui, il caso di Salvatore Parolisi, il caporalmaggiore dell’Esercito condannato per aver ucciso la moglie Melania Rea.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - I casi più celebri di soliloquio in auto, la "trappola" che ora potrebbe incastrare Andrea Sempio

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