Garlasco, 6 maggio 2026 – Le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi continuano a riservare novità. Questa volta, l’attenzione si concentra su un colloquio tra Andrea Sempio, accusato del delitto, e una persona non identificata. Durante un’intercettazione, Sempio parla di un messaggio inviato alla vittima e di un suo tentativo di contatto, menzionando anche un episodio in cui Chiara ha messo giù il telefono.

Garlasco (Pavia), 6 maggio 2026 – Ennesimo colpo di scena nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, quelle che vedono unico accusato di omicidio Andrea Sempio, l’amico 38enne del fratello della vittima. Secondo un’indiscrezione del TG1, un’intercettazione ambientale risalente al 14 aprile 2025 avrebbe registrato l’indagato mentre parlava da solo in auto pronunciando frasi che – alla luce di quanto raccontato finora – rischiano di mettere una pietra tombale sulla sua posizione. Parlando da solo, appunto, Sempio dice di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e lei avrebbe detto: "Non ci voglio parlare con te" e ha attaccato il telefono.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Andrea Sempio, il soliloquio in auto: “Io le ho detto ‘riusciamo a vederci?’ e lei ha messo giù il telefono, Chiara fa la dura...”

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