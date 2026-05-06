In un racconto che si svolge in auto, si parla di un uomo che descrive tre chiamate in cui una donna ha risposto di non voler parlare con lui. Durante la conversazione, lui chiede se è possibile incontrarsi, ma la risposta è negativa. Si fa anche riferimento a avances che sono state respinte e a un video intimo condiviso con un’altra persona. La narrazione si concentra su dettagli di una conversazione telefonica e su eventi personali.

Pavia – “Delle tre chiamate lei ha detto ‘non ci voglio parlare con te’ (.) era tipo io gli ho detto ‘riusciamo a vederci?’ (.) lei mi ha messo giù (.) ha messo giù il telefono. Ah ecco che fai la dura ma io non l’ho mai vista in questo modo, l’interesse non era reciproco (.). Lei dice ‘non l’ho più trovato’ il video (.) io ho portato il video (.) anche lui lo sa. Perché ho visto. dal suo cellulare”. L’intercettazione ambientale, anticipata ieri pomeriggio dai social del Tg1, è del 14 aprile 2025. Andrea Sempio già sapeva da più di un mese di essere indagato dalla Procura di Pavia nella riaperta inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Andrea Sempio, le avance (respinte) a Chiara e quel video intimo con Alberto. L’ennesimo colpo di scena in un soliloquio in auto

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Una raccolta di contenuti

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