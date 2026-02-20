I Beatbox al Cartiere Carrara | i Beatles suonano contemporanei

I Beatbox sono tornati al Cartiere Carrara, portando sul palco i successi dei Beatles. La causa di questo evento è la voglia di rivivere le canzoni storiche in modo fedele e coinvolgente. La band utilizza strumenti d’epoca e cura ogni dettaglio, dai costumi alle coreografie, per ricreare l’atmosfera degli anni Sessanta. I fan hanno potuto ascoltare brani come “Yesterday” e “Hey Jude” eseguiti con grande passione. La serata ha attirato molti appassionati, desiderosi di rivivere i classici dei Beatles.

I Beatbox sono considerati tra le migliori formazioni beatlesiane in Europa. Non una semplice cover band, ma una vera tribute band nel senso pieno del termine: strumenti d'epoca, attenzione agli arrangiamenti originali, cura nei costumi e nelle movenze. Tutto questo lavoro di ricostruzione.