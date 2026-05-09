I 55 anni del Gruppo incontro | dall’Europa al mondo ecco il concerto che celebra una vita in musica

Il Gruppo Incontro festeggia 55 anni con un concerto intitolato “Il nostro canto per narrare la bellezza della nostra terra, dell’Europa e del mondo”. L’evento si svolgerà lunedì 18 maggio alle ore 20 al Teatro Miela. La serata, dedicata alla musica e alla celebrazione di un percorso durato più di mezzo secolo, coinvolgerà il pubblico in un appuntamento che attraversa diversi paesi e culture.

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