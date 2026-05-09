I 55 anni del Gruppo incontro | dall’Europa al mondo ecco il concerto che celebra una vita in musica

Da triesteprima.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo Incontro festeggia 55 anni con un concerto intitolato “Il nostro canto per narrare la bellezza della nostra terra, dell’Europa e del mondo”. L’evento si svolgerà lunedì 18 maggio alle ore 20 al Teatro Miela. La serata, dedicata alla musica e alla celebrazione di un percorso durato più di mezzo secolo, coinvolgerà il pubblico in un appuntamento che attraversa diversi paesi e culture.

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Il concerto dal titolo “Il nostro canto per narrare la bellezza della nostra terra, dell’Europa e del mondo” con cui il Gruppo Incontro intende celebrare il suo significativo traguardo di 55 anni di attività si terrà lunedì 18 maggio al Teatro Miela alle ore 20.30, con ingresso libero.  Il.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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