Pisa, 17 marzo 2026 – Ci sono pomeriggi in cui le parole sembrano non bastare a contenere la portata delle emozioni. È quanto accaduto lo scorso 13 marzo nella cornice dell’Auditorium dell’Opera della Primaziale “G. Toniolo”, dove la città di Pisa ed oltre si è stretta attorno a una delle sue realtà più care: l’AGBALT (Associazione Genitori Bambini Affetti da Leucemia o Tumore). L’occasione è stata la presentazione del libro “Concerto per la vita - 40 anni di Agbalt” un volume che non è solo una cronaca associativa, ma un vero e proprio spartito di speranza, scritto a quattro mani dalla giornalista Eleonora Mancini e dal dottor Claudio Favre con il contributo e le testimonianze di Mirco D’Aversa presidente di Agbalt Odv. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il "Concerto per la Vita" celebra i 40 anni di Agbalt

Articoli correlati

Presentazione del volume 'Un concerto per la vita'. Un incontro sulla storia di Agbalt a PisaCi sono storie che iniziano in silenzio, nel cuore di un reparto ospedaliero e che non chiedono solo di essere lette, ma di essere accolte.

La Cooperativa Sociale Solidarietà celebra 40 anni di inclusione lavorativaQuattro decenni al fianco delle persone con disabilità, promuovendo inclusione nel mondo del lavoro e crescita personale.

Aggiornamenti e notizie su Il Concerto per la Vita celebra i 40...

Temi più discussi: Teatro Coccia gremito: musica, solidarietà e comunità: successo per il Concerto per la Vita di For Life Onlus; Presentazione del volume 'Un concerto per la vita'. Un incontro sulla storia di Agbalt a Pisa; Musica e solidarietà al Candiani: l’assessore Mar al concerto Una canzone per la vita; Blues Connection per Chianelli: il Teatro dei Riuniti gremito per una serata di musica, solidarietà e grandi emozioni nel segno del Comitato per la Vita Daniele Chianelli.

For Life Onlus porta al Teatro Coccia Silvia Mezzanotte per il nuovo Concerto per la VitaNon si fermano i Concerti per la Vita targati For Life Onlus. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 12 marzo alle 21, come sempre al Teatro Coccia di Novara, con un’ospite d’eccezione: Silv ... lavocedinovara.com

Carboni canta la vita e Roma lo abbraccia: E' bellissimo, mi commuovePalazzo dello Sport in delirio per il cantautore bolognese, sul palco anche Tommaso Paradiso Un boato di applausi e un'emozione palpabile hanno accolto il ritorno di Luca Carboni a Roma. Il Palazzo de ... adnkronos.com

Il grande concerto all’ @ippodromo_snai_san_siro di Milano del 10 giugno 2027 ha superato i 70.000 biglietti venduti. si punta al record. Grazie a tutti. - facebook.com facebook

Durante il concerto a Milano del 16 marzo, #AchilleLauro ha annunciato un nuovo appuntamento allo Stadio San Siro per il Tour "Per Sempre Noi" 2027! 15 giugno 2027 | Milano, Stadio San Siro Biglietti disponibili in presale dalle ore 14:00 di oggi 17 x.com