Il 8 luglio 1989, un giovane cantante salì sul palco di un locale di Chicago e iniziò il suo concerto con una voce gentile. Quella sera, tra il pubblico, c’era anche un uomo coinvolto nella scena musicale locale, noto per aver raccolto e conservato numerosi nastri di registrazioni di artisti emergenti e storici. La sua attività, spesso considerata illegale, ha portato alla scoperta di materiale musicale fondamentale per la storia del rock.

Era il 8 luglio 1989 quando un giovane di nome Kurt Cobain salì sul palco del Dreamerz, un club anonimo di Chicago, e con voce cortese introdusse la prima canzone del set. In sala non c’erano più di qualche decina di persone. Nessuna di loro sapeva che stava assistendo a uno dei primissimi concerti dei Nirvana fuori dallo stato di Washington. Nessuna, tranne Aadam Jacobs, che aveva in tasca un registratore Sony e le cuffie infilate nelle orecchie — come sempre. Quella sera, quel nastro, quella voce giovane e ancora ignota: tutto è sopravvissuto. E oggi chiunque può ascoltarla, gratuitamente, su Internet. L’uomo con il registratore in tasca. Aadam Jacobs ha 59 anni, vive a Chicago, e da oltre quattro decenni fa una cosa sola con ostinazione maniacale: registra concerti di nascosto.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - I 10.000 nastri di Aadam Jacobs: il bootlegger di Chicago che ha salvato la storia del rock

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