La disperazione di Crozza-Mattarella | Ho dato la grazia a una che ha salvato Berlusconi con la storia di Ruby nipote di Mubarak

Nella recente puntata di Fratelli di Crozza, andata in onda il venerdì sera sul canale Nove, è stata mostrata una dichiarazione di un personaggio pubblico riguardo a un episodio di grazia concessa a una persona coinvolta in un procedimento legale. La frase, pronunciata con tono di disperazione, fa riferimento a un caso che avrebbe coinvolto una vicenda giudiziaria legata a una figura nota per la sua relazione con un ex presidente del Consiglio.

Crozza nei panni del presidente della Repubblica tormentato dalla grazia a Minetti, poi arriva Berlusconi a rivendicare le sue "trappole" Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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