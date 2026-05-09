La disperazione di Crozza-Mattarella | Ho dato la grazia a una che ha salvato Berlusconi con la storia di Ruby nipote di Mubarak

Da ilfattoquotidiano.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella recente puntata di Fratelli di Crozza, andata in onda il venerdì sera sul canale Nove, è stata mostrata una dichiarazione di un personaggio pubblico riguardo a un episodio di grazia concessa a una persona coinvolta in un procedimento legale. La frase, pronunciata con tono di disperazione, fa riferimento a un caso che avrebbe coinvolto una vicenda giudiziaria legata a una figura nota per la sua relazione con un ex presidente del Consiglio.

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