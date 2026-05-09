Gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro navi iraniane nel Golfo di Hormuz, mentre le tensioni tra le due parti continuano a crescere. La risposta dell'Iran ancora non è arrivata, e la possibilità di una tregua sembra sempre più incerta. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con l’incertezza che si fa sempre più palpabile nelle prossime ore.

Roma, 9 maggio 2026 – Mentre gli Stati Uniti attendono, nelle prossime ore, una risposta da Teheran, la tregua appare sempre più fragile. Le forze americane – ha fatto sapere il Centcom – hanno intercettato "attacchi iraniani non provocati" composti da missili e droni, rispondendo con " attacchi difensivi " che hanno colpito siti di lancio e infrastrutture responsabili dell’offensiva. "Li colpiremo molto più duramente e violentemente in futuro, se non firmeranno il loro accordo in fretta!" ha minacciato ieri Donald Trump su Truth annunciando che tre cacciatorpediniere americani di classe A hanno "attraversato con successo lo Stretto di Hormuz, sotto il fuoco nemico" mentre "gli attaccanti iraniani sono stati completamente distrutti".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hormuz, spari Usa su navi iraniane. Tregua sempre più appesa a un filo

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Colloqui USA-Iran, Ore decisive tra guerra e pace

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