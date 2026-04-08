Iran tregua appesa a un filo Aperto Hormuz ma solo per poco

Dopo due settimane di tensioni, è stata annunciata una tregua tra le parti coinvolte nel conflitto in Iran, sostenuta dalla mediazione pakistana. Durante questo periodo, è stato temporaneamente aperto lo Stretto di Hormuz e alcune navi hanno attraversato il passaggio. Tuttavia, la tregua si mantiene fragile e potrebbe terminare in qualsiasi momento. La situazione rimane instabile e sotto stretta osservazione internazionale.