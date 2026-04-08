Iran tregua appesa a un filo Aperto Hormuz ma solo per poco
Dopo due settimane di tensioni, è stata annunciata una tregua tra le parti coinvolte nel conflitto in Iran, sostenuta dalla mediazione pakistana. Durante questo periodo, è stato temporaneamente aperto lo Stretto di Hormuz e alcune navi hanno attraversato il passaggio. Tuttavia, la tregua si mantiene fragile e potrebbe terminare in qualsiasi momento. La situazione rimane instabile e sotto stretta osservazione internazionale.
Tregua di due settimane nella guerra in Iran. Passa la mediazione pakistana, stop alle armi. Nello Stretto di Hormuz tornano per poco le prime navi, ma la tregua resta fragile e appesa a un filo. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Iran, tregua appesa a un filo. Aperto Hormuz ma solo per poco
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(Adnkronos) - Riaperto lo Stretto di Hormuz dopo il 'sì' di Stati Uniti e Iran alla tregua di due... #IRAN #strettohormuz #tregua - facebook.com facebook
La guerra è finita. Lo Stretto di Hormuz che era già aperto prima, è riaperto. In #Iran possono tornare le impiccagioni. Tutto ok. Grazie #Trump. x.com