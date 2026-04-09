Dopo due settimane di conflitto, è stato raggiunto un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan. Entrambe le parti hanno dichiarato di aver ottenuto dei successi, ma la presenza di attacchi israeliani in Libano rischia di compromettere la stabilità della tregua. La situazione rimane fragile e dipende da sviluppi futuri.

Quasi a ridosso della scadenza dell’ultimatum imposto dalla Casa Bianca è stata raggiunta la tregua in Medio Oriente. Ma mentre tutti i protagonisti del conflitto cantavano vittoria, i raid non si sono fermati. Ad annunciare il cessate il fuoco, dopo l’intensa attività di mediazione svolta soprattutto dal Pakistan, è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: «Accetto di sospendere i bombardamenti e gli attacchi contro l’Iran per un periodo di due settimane. Si tratterà di un cessate il fuoco bilaterale». La condizione imposta dal tycoon a Teheran è «l’apertura completa, immediata e sicura dello Stretto di Hormuz». Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi ha accolto la richiesta: «Se gli attacchi nei confronti dell’Iran cessano, le nostre potenti forze armate fermeranno le operazioni difensive. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Le minacce, poi la tregua. Ma fra Usa e Iran la pace è appesa a un filo

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