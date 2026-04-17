In questa edizione di Bike Today, si parla di Tommaso Bambagioni, un giovane ciclista italiano che sta attirando l’attenzione nel panorama nazionale. Durante l’intervista, il corridore ha condiviso i suoi progetti e le aspettative per il 2026, con l’obiettivo di approdare nel circuito del World Tour. La puntata approfondisce il suo percorso e le sfide che si trova ad affrontare in questa fase della carriera.

Nuovo appuntamento con Bike Today. Ospite di oggi è Tommaso Bambagioni, uno dei giovani italiani più interessanti di questa stagione ciclistica. Il corridore classe 2005 del Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone si sta mettendo in grande evidenza grazie a una crescita costante e a risultati di alto profilo. Per il nativo di Grosseto è stato un finale di marzo e un inizio di aprile da protagonista: vittoria alla Coppa Fiera di Mercatale, secondo posto al Trofeo Piva e terzo posto al Giro del Belvedere, gara vinta da Lorenzo Finn. Prestazioni che confermano tutto il valore di uno scalatore in netta ascesa, capace di mettersi alla prova anche tra gli élite con una top-10 di tappa alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali.🔗 Leggi su Oasport.it

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Tommaso Bambagioni: un inizio di 2026 super, con il sogno del salto nel World Tour

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