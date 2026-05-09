Giuseppe Conte ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha raccontato di aver affrontato un intervento chirurgico urgente per rimuovere una neoplasia. L’ex presidente del Consiglio ha detto di aver temuto il peggio, ma di essere ora in buona salute e di aver ricevuto un sostegno bipartisan durante il periodo difficile. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura della malattia o sull’intervento.

“Ho temuto il peggio, ma grazie a Dio ora sto bene”. Giuseppe Conte, intervistato dal Corriere della Sera, parla dell’intervento subìto per l’asportazione d’urgenza di una neoplasia. “L’intervento è stato delicato, ma è andato molto bene ed è stato risolutivo”, dice il leader del Movimento Cinque Stelle. Conte rivela che “l’esame istologico ha confermato che si trattava di una formazione benigna, il che mi consente di tornare alla vita di prima senza nessuna conseguenza”. E, poi, aggiunge: “Sono stati giorni duri, con la vita che in un secondo non è più la stessa”. Conte ha, dunque, ringraziato la compagna Olivia Palladino, i suoi familiari, l’équipe medica che lo ha seguito e la sua comunità politica: “Tutti - ha detto - si sono stretti attorno a me, mi hanno riempito d’affetto”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Ho temuto il peggio, ma sono grato del sostegno bipartisan”. Conte parla della sua malattia

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