Conte parla della sua malattia | Intervento delicato ho temuto il peggio

Il presidente del Movimento 5 Stelle ha annunciato di aver subito un intervento chirurgico delicato e ha riferito di aver trascorso dei giorni difficili durante il periodo di recupero. Dopo aver interrotto temporaneamente le sue attività politiche, ha dichiarato di essere ora in buona salute. La procedura è stata comunicata il 27 aprile e, da allora, ha ripreso a parlare pubblicamente della sua condizione.

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