Conte parla della sua malattia | Intervento delicato ho temuto il peggio
Il presidente del Movimento 5 Stelle ha annunciato di aver subito un intervento chirurgico delicato e ha riferito di aver trascorso dei giorni difficili durante il periodo di recupero. Dopo aver interrotto temporaneamente le sue attività politiche, ha dichiarato di essere ora in buona salute. La procedura è stata comunicata il 27 aprile e, da allora, ha ripreso a parlare pubblicamente della sua condizione.
Il presidente del M5s Giuseppe Conte torna a parlare dopo la delicata operazione, annunciata lo scorso 27 aprile, che lo ha costretto a interrompere la sua attività politica: "Ho subito un intervento delicato, sono stati giorni difficili ma ora sto bene".🔗 Leggi su Fanpage.it
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