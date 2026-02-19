Al Board of Peace foto di gruppo con Gloria di Umberto Tozzi Trump | Abbiano buona musica

Durante la prima riunione ufficiale del Board of Peace a Washington, Donald Trump è entrato nella sala ascoltando “Gloria” di Umberto Tozzi, reinterpretata da Laura Branigan nel 1982. Invece di un discorso o di un saluto formale, il suo arrivo è stato accompagnato dalle note di questa canzone italiana, scelta come colonna sonora. La scena ha sorpreso i presenti, creando un momento insolito e ironico. Trump ha sorriso e ha commentato: «Abbiamo buona musica». La scelta musicale ha suscitato molte reazioni sui social.

C'è un dettaglio inaspettato che ha catturato l'attenzione del mondo durante la prima riunione storica del Board of Peace a Washington: l'arrivo di Donald Trump nella sala del vertice non è stato accompagnato da una marcia presidenziale o da un inno solenne, ma dalle note di "Gloria", la celebre canzone di Umberto Tozzi, nella versione in inglese incisa nel 1982 dalla cantante americana Laura Branigan. Subito dopo, la sala ha risuonato di un altro classico rock: "November Rain" dei Guns N' Roses, il lungo e malinconico brano del 1991, quasi un contrasto emotivo rispetto all'occasione formale del summit.