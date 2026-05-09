Nel caso Garlasco, si sono aperti nuovi capitoli con la pubblicazione di un diario segreto di un imputato. Il contenuto del diario, che contiene riflessioni e ricordi personali, viene ora analizzato dalla procura. L’indagine, ancora in corso, si concentra anche su altri elementi raccolti nelle ultime settimane. La vicenda ha coinvolto diversi aspetti legali e giudiziari, attirando l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica.

Il caso Garlasco continua a scuotere l’opinione pubblica con nuovi elementi destinati a far discutere. Dopo la chiusura dell’inchiesta della Procura di Pavia, che oggi indica Andrea Sempio come unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, emergono dettagli sempre più delicati sulle carte raccolte dagli investigatori negli ultimi mesi. Tra intercettazioni, tabulati telefonici, consulenze tecniche e analisi della scena del crimine, a colpire particolarmente gli investigatori sarebbero anche alcuni appunti personali trovati nelle agende dell’amico di Marco Poggi. Scritti privati, frasi sparse e riflessioni intime che, secondo gli inquirenti, contribuirebbero a delineare un profilo diverso rispetto a quello raccontato pubblicamente negli ultimi anni.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ho passato cose che nessuno vivrà mai”. Cosa c’è nel diario segreto di Sempio

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