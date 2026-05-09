Garlasco il diario che inchioda Sempio | Ho commesso cose brutte mamma è in panico per me

Da thesocialpost.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, un diario ritrovato rivela dettagli sconvolgenti sulla vita di un giovane. Le pagine mostrano segni di un uso intenso, con scritte nervose e alcune parti strappate. In un'intervista, il ragazzo ha ammesso di aver commesso azioni brutte, aggiungendo che sua madre è molto preoccupata per lui. La polizia sta analizzando il contenuto del diario come parte delle indagini in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le pagine sono consumate, alcune strappate, altre riempite con una grafia nervosa che sembra accelerare insieme ai pensieri. Frasi spezzate, sfoghi improvvisi, ricordi confusi. In quelle agende marroni sequestrate dagli investigatori, il racconto della vita di Andrea Sempio diventa una lunga sequenza di ossessioni, rabbia e segreti custoditi per anni. Un materiale che oggi gli inquirenti considerano centrale nella nuova indagine sul delitto di Garlasco. Tra annotazioni personali, monologhi registrati nell’auto e riferimenti continui a Chiara Poggi, emerge il ritratto di un uomo tormentato. Un quadro che, secondo la procura di Pavia, si intreccerebbe con gli elementi raccolti negli ultimi mesi attorno all’omicidio avvenuto nell’agosto del 2007.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

garlasco il diario che inchioda sempio ho commesso cose brutte mamma 232 in panico per me
© Thesocialpost.it - Garlasco, il diario che inchioda Sempio: “Ho commesso cose brutte, mamma è in panico per me”
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Garlasco, parla Sempio: "Non sono un killer, fatto atroce che non ho commesso. Vicino ai Poggi”Il dibattito sul delitto di Garlasco è concentrato su un punto: i presunti soliloqui dell’indagato Andrea Sempio cosa rappresentano? A Quarto Grado...

Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio dopo le ultime notizie: "Non ho commesso questo fatto atroce"Andrea Sempio torna a parlare dopo gli ultimi clamorosi sviluppi delle nuove indagini su Garlasco.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Garlasco, il diario che inchioda Sempio: Ho commesso cose brutte, mamma è in panico per me; Garlasco, i diari di Andrea Sempio la spirale di ossessioni e violenza; Garlasco, l'avvocato di Stasi: Alberto sta cercando di avere equilibrio nel gestire questa vicenda; Procura su Sempio: Interesse per il satanismo, omicidi, i predatori sessuali, dettagli nelle carte.

garlasco il diario cheGarlasco, il diario che inchioda Sempio: Ho commesso cose brutte, mamma è in panico per meLe pagine sono consumate, alcune strappate, altre riempite con una grafia nervosa che sembra accelerare insieme ai pensieri. Frasi spezzate, sfoghi ... thesocialpost.it

garlasco il diario cheDelitto di Garlasco: le intercettazioni e i diari shock che stringono il cerchio su Andrea SempioDalle nuove analisi medico-legali sui tempi della morte alle frasi ambigue sul sangue in casa Poggi. L'inchiesta svela il lato oscuro del 38enne. mam-e.it

Digita per trovare news e video correlati.