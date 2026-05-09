A Garlasco, un diario ritrovato rivela dettagli sconvolgenti sulla vita di un giovane. Le pagine mostrano segni di un uso intenso, con scritte nervose e alcune parti strappate. In un'intervista, il ragazzo ha ammesso di aver commesso azioni brutte, aggiungendo che sua madre è molto preoccupata per lui. La polizia sta analizzando il contenuto del diario come parte delle indagini in corso.

Le pagine sono consumate, alcune strappate, altre riempite con una grafia nervosa che sembra accelerare insieme ai pensieri. Frasi spezzate, sfoghi improvvisi, ricordi confusi. In quelle agende marroni sequestrate dagli investigatori, il racconto della vita di Andrea Sempio diventa una lunga sequenza di ossessioni, rabbia e segreti custoditi per anni. Un materiale che oggi gli inquirenti considerano centrale nella nuova indagine sul delitto di Garlasco. Tra annotazioni personali, monologhi registrati nell’auto e riferimenti continui a Chiara Poggi, emerge il ritratto di un uomo tormentato. Un quadro che, secondo la procura di Pavia, si intreccerebbe con gli elementi raccolti negli ultimi mesi attorno all’omicidio avvenuto nell’agosto del 2007.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, il diario che inchioda Sempio: “Ho commesso cose brutte, mamma è in panico per me”

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Garlasco, il diario che inchioda Sempio: Ho commesso cose brutte, mamma è in panico per me; Garlasco, i diari di Andrea Sempio la spirale di ossessioni e violenza; Garlasco, l'avvocato di Stasi: Alberto sta cercando di avere equilibrio nel gestire questa vicenda; Procura su Sempio: Interesse per il satanismo, omicidi, i predatori sessuali, dettagli nelle carte.

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