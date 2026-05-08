Un cliente di una pizzeria a Torre a Mare, nel Barese, ha segnalato di aver ricevuto uno scontrino con un addebito di un euro per l’aggiunta di basilico sulla pizza Margherita. L’episodio, che ha attirato l’attenzione sui social, riguarda un dettaglio che ha suscitato reazioni tra gli utenti. La vicenda ha aperto una discussione su eventuali costi aggiuntivi legati agli ingredienti nelle ordinazioni di ristoranti locali.

Un episodio apparentemente banale sta facendo discutere sui social dopo che un cliente di una pizzeria a Torre a Mare, nel Barese, ha trovato sullo scontrino un sovrapprezzo di 1 euro per l’aggiunta di basilico sulla sua pizza Margherita. La cifra, seppur minima, ha scatenato un’ondata di reazioni indignate e ironiche online. La foto dello scontrino, pubblicata dalla Gazzetta del Mezzogiorno, ha raccolto decine di commenti sarcastici: molti utenti hanno sottolineato che il basilico è un ingrediente base della pizza Margherita, ritenendo assurdo doverlo pagare come extra. Diversi commenti hanno criticato la prassi di applicare supplementi su ingredienti considerati standard, con alcuni utenti che hanno raccontato di aver vissuto esperienze simili nello stesso locale.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Scontrino folle in Puglia: quanto si paga una foglia di basilico sulla pizza

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