Davide Silvestri | Con Vivere guadagnavo più dei miei genitori Poi la prima Isola devo delle scuse a Walter Nudo

L’attore, noto per aver partecipato a un reality show, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della propria carriera e delle esperienze vissute. Ha riferito di aver guadagnato di più rispetto ai genitori grazie al suo lavoro e di aver partecipato a un programma televisivo. Ha anche menzionato di dover scuse a un altro concorrente, riferendosi alla sua esperienza nel reality. Ha aggiunto di aver sempre mantenuto un atteggiamento realistico di fronte alla notorietà.

L’attore si racconta a Fanpage.it: “Ho sempre mantenuto i piedi piantati a terra. Me la sono goduta, consapevole che non stavo vivendo la realtà. Dopo il reality decisi di iscrivermi all’Accademia dei Filodrammatici, sentivo che la tv mi aveva fatto bruciare le tappe. Oggi produco birra e punto a diventare un agente immobiliare”.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Veronica ad Affari Tuoi: “Devo regalare il viaggio di nozze ai miei genitori”, frega il dottore e vincePartita con lieto fine quella di Veronica: ad Affari Tuoi la pacchista della Basilicata ha accettato sul finale l'assegno da 22mila euro. Un inquilino delle case del Comune a Milano: “Pago l’affitto ma devo vivere in camper”Mirco Sarzi Braga dal 2024 vive in camper: "Per la mancata manutenzione la casa era diventata inagibile, eppure ho sempre pagato l'affitto", dice a...