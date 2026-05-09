Hellas Verona - Como le probabili formazioni | In dubbio Al-Musrati
Domani alle 12.30 allo stadio Bentegodi si gioca la partita tra Hellas Verona e Como, valida per la 36ª giornata del campionato di Serie A. La partita si svolge nel giorno del 10 maggio e le formazioni sono in fase di definizione, con il nome di Al-Musrati ancora in dubbio per i padroni di casa.
Domani, 10 maggio, la giornata 36 del campionato di Serie A propone alle 12.30 allo stadio Bentegodi il confronto tra Hellas Verona e Como. La situazione delle due squadre non potrebbe essere più diversa. L'Hellas a 20 punti è già matematicamente retrocessa in Serie B. Al contrario, gli ospiti si.🔗 Leggi su Veronasera.it
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