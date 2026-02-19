Sassuolo-Hellas Verona le probabili formazioni | Stagione finita per Serdar

Serdar ha subito una rottura del legamento crociato durante la partita contro il Parma, portando alla fine anticipata della sua stagione. L'infortunio si è verificato a causa di uno scontro con un avversario, lasciando il centrocampista fuori dai campi per mesi. La squadra di Verona, già in difficoltà in classifica, dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori chiave contro il Sassuolo. La partita si preannuncia difficile, con l’Hellas che cerca punti per evitare la retrocessione.

Nuova brutta notizia per Sammarco, che perde l'ennesima pedina in vista della sfida del Mapei Stadium: undici quasi obbligato per il tecnico gialloblu La sconfitta di Parma ha complicato ulteriormente la classifica dell'Hellas Verona, che vede ora la zona salvezza a nove lunghezze di distanza. La ventiseiesima giornata di Serie A vede i gialloblu scendere in campo alle 20.45 di venerdì al Mapei Stadium per sfidare il Sassuolo. Con il passare delle giornate, l'impresa si fa sempre più ardua per la squadra guidata da Sammarco, che deve fare i conti anche con numerose assenze, tra cui la squalifica di Orban per l'espulsione affrettata rimediata al Tardini.🔗 Leggi su Veronasera.it

Sassuolo vs Hellas Verona, ventiseiesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaIl match tra Sassuolo e Hellas Verona si gioca per la ventiseiesima giornata di Serie A 20252026, dopo che le due squadre hanno registrato sconfitte nelle ultime gare.

Verona, stagione finita per Serdar: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistroSerdar si ferma definitivamente a causa di una rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, evento avvenuto dopo settimane di dolore e riabilitazione.

