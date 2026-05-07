Helena Prestes, nota al pubblico per aver partecipato al Grande Fratello, ha recentemente fatto una rivelazione inaspettata che ha catturato l’attenzione dei suoi fan. La concorrente, che ha raggiunto la fase finale del reality, ha dichiarato di non aver mai condiviso prima alcuni dettagli della sua vita personale. La sua partecipazione al programma e questa nuova confessione hanno suscitato curiosità tra i follower.

Helena Prestes continua a sorprendere il suo pubblico che ha iniziato a seguirla dalla sua partecipazione al Grande Fratello dove ha sfiorato la vittoria andata a Jessica Morlacchi. La modella brasiliana si trova attualmente in America per impegni di lavoro. Negli ultimi giorni, la donna ha avuto modo di fare tappa a Miami dove ha ritrovato sua nonna e lo zio. In merito a ciò, Helena Prestes ha fatto una rivelazione in un video pubblicato nel suo canale d'Instagram. La compagna di Javier Martinez ha dichiarato: "Io ho uno zio a Miami, mio padre ha tre fratelli, non credo l'avessi mai raccontato. Ci tenevo a raccontare quello che fa parte della mia storia con un po' di dettagli.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes sorprende: “Non l’avevo mai raccontato”, la rivelazione

Helena Prestes Chiede L’Anello In Diretta: La Risposta Di Javier Spiazza Tutti

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