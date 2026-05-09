Helena Prestes e Javier Martinez presa una decisione sul futuro | la dichiarazione

Helena Prestes e Javier Martinez, due dei concorrenti dell'edizione del Grande Fratello trasmessa nel 2024 su Canale 5, hanno annunciato una decisione riguardo al loro futuro. La coppia, nota al pubblico per la partecipazione al reality, ha comunicato la loro scelta attraverso una dichiarazione ufficiale. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sul contenuto della decisione.

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie uscite dall'edizione del Grande fratello trasmessa nel 2024 sui teleschermi di Canale 5. La modella brasiliana e il pallavolista argentino hanno da poco festeggiato un anno e mezzo di relazione. Di recente, la 35enne di San Paolo ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni nel corso di un video, che ha pubblicato nel suo canale You Yube dov'è seguita da oltre 16 mila utenti. L'ex gieffina ha risposto ad alcune domande dei fans in merito ai suoi progetti per il futuro. Helena Prestes ha quindi parlato dell'intenzione di allargare la famiglia con Javier Martinez, dichiarando in questo modo: "Per me è ancora presto, ci sono altri piani.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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