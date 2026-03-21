Helena Prestes e Javier Martinez sono al centro dell’attenzione in Italia. La modella e il pallavolista argentino sono protagonisti di notizie e discussioni sui media, mentre la loro relazione continua senza sosta. Le vicende di entrambi vengono seguite con attenzione da chi si interessa alle loro vite pubbliche. La storia tra i due rimane sotto i riflettori del pubblico italiano.

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. La storia d'amore tra la modella e il pallavolista argentino procede a vele spiegate. Nelle scorse ore, gli Helevier sono tornati a far parlare di una diretta avviata su Tiktok dov'erano presenti più di 6 mila utenti. In questo frangente, il pallavolista argentino in forza alla Terni volley academy ha svelato un retroscena in merito al suo rapporto con la fidanzata, conosciuta un anno fa all'interno del Grande fratello. Javier Martinez ha dichiarato le seguenti parole: "Sai che in queste live così non mi viene da fare lo sdolcinato. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes e quel retroscena su Javier Martinez: la dichiarazione

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Helena Prestes e Javier Martinez: la verità dietro il tradimento

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Helena Prestes è pura intensità. Ogni dettaglio parla di personalità, ogni posa racconta sicurezza e fascino. Una bellezza che va oltre l’estetica… è carattere, è energia, è presenza. #FBLifeStyle - facebook.com facebook