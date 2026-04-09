Il 10 febbraio, durante il Tour of Oman, il ciclista francese Damien Touzé è stato coinvolto in un incidente che ha messo in pericolo la sua vita. Le sue parole, “Pensavo di morire”, sono state riferite in seguito all’evento, che ha causato preoccupazione tra i suoi compagni e gli addetti ai lavori. Le circostanze precise dell’incidente non sono state rese note, ma il rischio di danni gravi è stato evidente.

Il 10 febbraio la carriera e la vita del ciclista francese Damien Touzé sono cambiate drasticamente durante il Tour of Oman. Il corridore della Cofidis è stato coinvolto in una caduta violentissima che gli ha provocato lesioni gravissime. Ferite devastanti dopo la caduta. L’incidente ha causato milza, femore e tibia distrutti, un grave trauma addominale, legamenti lacerati e una perforazione intestinale. In una lunga intervista al quotidiano sportivo L’Équipe, l’atleta ha raccontato i momenti più drammatici vissuti dopo l’impatto. Quando le sue condizioni sono precipitate, Touzé ha inviato un messaggio alla moglie Sofia che riassume la gravità della situazione: “ Sto per morire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incidente choc per il campione Damien Touzé: “Pensavo di morire”

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