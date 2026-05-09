Un video pubblicato online mostra un artista noto mentre indossa pantaloncini cortissimi di colore rosso, lecca il microfono e si esibisce in un ambiente che ricorda una palestra scolastica trasformata in uno spazio per spettacoli. La clip ha rapidamente fatto il giro del web, generando reazioni contrastanti tra gli utenti. In poche ore, il contenuto si è diffuso a livello globale, diventando oggetto di discussione tra chi apprezza la performance e chi la critica.

Pantaloncini rosso fuoco, scarpe da tennis e una palestra scolastica trasformata in arena sensuale. Harry Styles ha pubblicato il 7 maggio la clip di Dance No More, terzo singolo estratto dall’album Kiss All the Time, Disco Occasionally, e in poche ore il video è diventato un fenomeno virale che ha mandato in tilt i social network. Ma il dettaglio più sorprendente non sta nelle coreografie audaci o nei costumi ridotti all’osso: è il commento entusiasta di Lenny Kravitz, leggenda del rock e padre della fidanzata Zoe Kravitz, ad aver fatto sorridere milioni di fan in tutto il mondo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Harry Styles in pantaloncini (cortissimi) rossi lecca il microfono e diventa virale in poche ore (il web si divide)

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Online il video di “Dance no more” di Harry Styles x.com

Harry Styles - Dance No More reddit