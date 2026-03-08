Una breve clip pubblicata sui social ha scatenato una discussione tra la cantante e una sua fan. Il video ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando un acceso scambio di commenti e provocando reazioni che hanno portato anche a minacce legali. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti utenti, dividendo l’opinione pubblica sulla piattaforma.

Una polemica social nata da pochi secondi di video ha acceso un duro botta e risposta tra la cantante Elettra Lamborghini e una sua fan. Tutto è iniziato durante i giorni del Festival di Sanremo 2026, quando la donna ha pubblicato su TikTok un filmato che in breve tempo ha fatto il giro della rete, scatenando commenti, critiche e prese di posizione. Nel video si vede la cantante uscire da un locale sanremese insieme al suo team mentre alcuni fan la chiamano a gran voce chiedendole un saluto o una foto. Elettra, però, non si gira e continua a parlare con il suo staff, apparendo concentrata e visibilmente pensierosa. Il contenuto ha iniziato rapidamente a raccogliere visualizzazioni e commenti, molti dei quali critici.

© Screenworld.it - Elettra Lamborghini attaccata da una fan: il video virale divide il web e arrivano minacce legali (il web è diviso)

