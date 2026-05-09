Harry Potter sul set della serie HBO costretti a usare microchip sugli oggetti di scena bacchette incluse

Durante le riprese di una serie HBO ispirata a Harry Potter, la produzione ha installato microchip su tutti gli oggetti di scena, tra cui bacchette, libri e decorazioni di Halloween. Questa scelta è stata obbligatoria per motivi di sicurezza e controllo durante le riprese, coinvolgendo così un'ampia gamma di oggetti utilizzati in scena. La decisione ha coinvolto l'intera produzione, che ha dovuto adottare questa tecnologia per garantire il rispetto delle misure di sicurezza.

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Sembra una barzelletta, invece è realtà: la produzione è stata costretta a microchippare letteralmente tutto, dai libri di magia alle zucche di Halloween. Se pensavate che bastasse un incantesimo di protezione per tenere al sicuro i cimeli di Hogwarts, vi sbagliavate di grosso. Sul set della nuova mega-produzione HBO di Harry Potter, la magia ha dovuto cedere il passo alla tecnologia più becera. Il motivo? Una raffica di furti che ha lasciato la troupe senza scope e bacchette proprio durante le riprese delle scene clou, ricorrendo così a microchip piazzati ovunque e minacce di licenziamento in tronco. Cast d'eccezione e polemiche per Harry Potter La situazione a Leavesden, negli storici studi Warner Bros.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Harry Potter, sul set della serie HBO costretti a usare microchip sugli oggetti di scena, bacchette incluse ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Bullismo sul set di Harry Potter durante le riprese della serie di HBO Max, episodio tra comparse 12enni Harry Potter: online il primo trailer della serie tv HBO!E’ finalmente online il trailer della nuova serie tv in casa HBO che farà parlare di sé a lungo: bentornati ad Hogwarts Dopo mesi di indiscrezioni... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Harry Potter: le foto dal set della serie HBO svelano il finale del primo libro (che i film avevano tagliato); Harry Potter: i personaggi sottovalutati che la serie tv può rivalutare; Nuove foto dal set della serie TV di Harry Potter scatenano l'entusiasmo dei fan; Harry Potter - HBO rinnova la serie per la stagione 2, le riprese inizieranno il prossimo autunno. Harry Potter, sul set della serie HBO costretti a usare microchip sugli oggetti di scena, bacchette incluseSembra una barzelletta, invece è realtà: la produzione è stata costretta a microchippare letteralmente tutto, dai libri di magia alle zucche di Halloween. movieplayer.it Harry Potter, HBO ha messo dei microchip nelle bacchette per impedire i furti sul set!A quanto pare scope volanti, libri di incantesimi, bacchette e altri oggetti di scena sono molto ambiti sul set della prossima serie tv di Harry Potter della HBO, tanto che lo studio ha dovuto dotare ... serial.everyeye.it Fumettibrutti: “Boicotto Harry Potter, le vite trans contano di più” lastampa.it/torino/2026/05… @LaStampa x.com