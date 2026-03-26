È stato pubblicato il primo trailer della nuova serie televisiva di HBO dedicata a Harry Potter. La clip mostra immagini della scuola di magia e dei personaggi principali, annunciando il ritorno ad Hogwarts. La serie, prodotta dalla stessa HBO, si basa sui libri originali e si presenta come un nuovo adattamento per la televisione. La data di uscita non è ancora stata comunicata ufficialmente.

E’ finalmente online il trailer della nuova serie tv in casa HBO che farà parlare di sé a lungo: bentornati ad Hogwarts. Dopo mesi di indiscrezioni che hanno riempito i Pensatoi di mezzo mondo, HBO ha rotto gli indugi. Non è solo un reboot: è una dichiarazione d’intenti. La prima stagione, intitolata ufficialmente Harry Potter e la Pietra Filosofale, promette di fare quello che i film (pur amatissimi) non hanno potuto: prendersi il tempo necessario per esplorare ogni angolo buio di Hogwarts, soprattutto dal terzo capitolo in avanti. L’attenzione ai dettagli si mostra già di grande impatto, con la scena di Zia Petunia che taglia i capelli a Harry tra i primissimi fotogrammi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Harry Potter: online il primo trailer della serie tv HBO!

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