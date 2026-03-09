Bullismo sul set di Harry Potter durante le riprese della serie di HBO Max episodio tra comparse 12enni

Durante le riprese della serie di Harry Potter in produzione per HBO Max, sono stati denunciati episodi di bullismo tra le comparse di 12 anni. Le segnalazioni riguardano comportamenti inappropriati e vessazioni avvenuti sul set, coinvolgendo giovani attori. La produzione ha avviato un’indagine per fare chiarezza sui fatti. La serie è prevista per il debutto nel 2027.

Atti di bullismo sul set di Harry Potter. I media inglesi hanno segnalato alcuni episodi avvenuti tra comparse 12enni – ma che avrebbero coinvolto anche adulti – durante le riprese della nuova serie sul celebre maghetto che andrà in onda nel 2027 su HBO Max. In un caso specifico, un litigio tra un paio di giovani attori sarebbe finito in un vero e proprio scontro fisico. Bullismo sul set di Harry Potter Dall'Inghilterra si registrano accuse di bullismo durante le riprese della nuova serie su Harry Potter. Come riportano diversi media britannici – il Sun, su tutti – sarebbero avvenuti diversi episodi tra il cast dell'atteso show che sarà trasmesso da HBO Max.