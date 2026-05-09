Harley Cameron ha commentato le recenti accuse ricevute sui social dopo la trasmissione di un segmento con Mina Shirakawa durante l’ultima puntata di Dynamite. In un’intervista, ha affermato di indossare molto meno durante i match rispetto a quanto mostrato nel backstage, respingendo le critiche rivolte a lei. La wrestler ha espresso il suo punto di vista senza mezzi termini, sottolineando la differenza tra le scene pubbliche e private.

Harley Cameron non condivide le critiche piovute sui social dopo il segmento backstage andato in onda con Mina Shirakawa nell’ultima puntata di Dynamite, e lo dice senza giri di parole in una nuova intervista. Cosa è successo nel segmento backstage di Dynamite. Nella puntata di mercoledì della AEW, le telecamere hanno seguito un siparietto comico dietro le quinte: Mina Shirakawa, intenta a caricare la sua temporanea (?) compagna di tag team, ha strappato la maglietta che Harley Cameron stava indossando. La gag era costruita sull’idea che la wrestler giapponese si aspettasse di trovare sotto il gear da combattimento, ma la collega aveva solo un reggiseno.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Harley Cameron risponde alle polemiche sul segmento con Mina Shirakawa: “Nei match indosso molto meno”

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