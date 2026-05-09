In Europa, esiste un network dedicato alla gestione del consenso, secondo quanto riferito. Si indagano anche le modalità con cui i fondi di alcune grandi aziende tecnologiche finanziano attività di monitoraggio dei media. Inoltre, vengono sollevati interrogativi sul coordinamento tra decisioni militari e il controllo delle informazioni. Questi temi sono stati oggetto di discussione in diversi approfondimenti recenti.

? Domande chiave Come fanno i fondi Google a finanziare il monitoraggio dei media?. Chi coordina il passaggio tra decisioni militari e controllo dell'informazione?. Perché le ipotesi sulla pandemia sono state inizialmente liquidate come false?. Come agisce lo shadow banning per limitare le opinioni dissenzienti?.? In Breve Meccanismo coordinato attivo dal 2014 dopo l'annessione della Crimea da parte di Mosca.. Programma Edmo riceve finanziamenti UE e fondi derivanti direttamente da Google.. Think tank Atlantic Council coinvolge ex ufficiali NATO e ex direttori della CIA.. Digital Services Act permette lo shadow banning di contenuti non conformi a Bruxelles.🔗 Leggi su Ameve.eu

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