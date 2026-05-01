Il basket femminile esiste anche in Europa?

In Europa, il basket femminile ha attirato un pubblico numeroso e appassionato, con tre giornate di eventi che hanno visto il tutto esaurito in un palazzetto da oltre diecimila spettatori. Durante l’appuntamento si sono affrontate campionesse sia europee che mondiali, con partite che hanno coinvolto squadre cittadine e nazionali, tutte in competizione per aggiudicarsi le tre medaglie in palio.

Un palazzetto sold out con oltre diecimila persone in tutte le tre giornate dell’evento, campionesse europee e mondiali sul parquet, derby cittadini e nazionali per prendersi le tre medaglie in palio. La stagione di Euroleague Women si è conclusa in grande spolvero, con una Final Six indimenticabile in termini di protagoniste e contesto. È stata l’Eurolega del Fenerbahçe, che dopo la bruciante sconfitta dello scorso anno ha costruito un revenge team programmato per vincere a ogni costo e ha portato a termine il suo obiettivo. È stata l’Eurolega di Emma Meesseman, che ha conquistato questo titolo per la settima volta in carriera, diventando la giocatrice ad averla vinta per più volte nella storia.🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Il basket femminile esiste anche in Europa? LA STELLA DEL BASKET ITALIANO, MATILDE VILLA // IL RITORNO DOPO IL SUO GRAVE INFORTUNIO Notizie correlate Basket femminile, Schio continua il suo percorso netto in Serie A1. Battuta in trasferta anche DerthonaNon sbaglia la Famila Wuber Schio che vince la 19esima partita consecutiva continuando imbattuta l’incredibile percorso in campionato. We Want to Play Basket, torna la festa tutta al femminile: appuntamento anche a SidernoAnche la Calabria sarà protagonista con due appuntamenti, uno è a Catanzaro, in programma domenica 8 marzo dalle ore 10 alle ore 12 La pallacanestro... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il mercato che non esiste più: come sta davvero il basket femminile europeo. L'analisi; La Famila Schio ha vinto la Serie A1 femminile di basket; NBA Draft NBA 2026: Francesco Ferrari nella early list insieme a Luigi Suigo, le statistiche della stagione · Basket; Il Brighton lancia le donne, ecco il primo stadio femminile in Europa. Il mercato che non esiste più: come sta davvero il basket femminile europeoPerché l’Europa rischia di perdere la sua centralità nel basket femminile mondiale. L'analisi di Pietro Scibetta, team executive della Reyer Venezia femminile ... sport.sky.it Basket femminile, il Fenerbahce Istanbul si aggudica l’Eurolega battendo in finale le ‘cugine’ del GalatasarayIl Fenerbahce Istanbul torna sul tetto d’Europa! Nella finalissima dell’Euroleague Women 2025-2026 le ragazze di coach Miguel Mendez prevalgono sulle ... oasport.it L’unico in Europa che ha avuto il coraggio di prendere una posizione politica forte contro Israele dopo l’atto di pirateria internazionale nei confronti della Flotilla, è stato ancora una volta lui: il premier spagnolo Pedro Sánchez. E, mentre Meloni balbettava paro - facebook.com facebook Chef stellati, fiori a Cortona, vespisti da tutta Europa, fotografie e la Fiera: gli eventi x.com